Der Kindertreff in Borne hielt in den Ferien ein abwechslungsreiches Programm bereit. Es reichte vom Beauty-Tag bis zum Winterkino. Dank Spenden alles kostenfrei.

In den Ferien gab es in Borne keine Langeweile

Im Kindertreff im Dorfgemeinschaftshaus in Borne kam bei den Mädchen und Jungen während der Winterferien wie hier beim Kerzengießen mit Sylvia Benecke keine Langeweile auf.

Borne. - Die Winterferien waren für die Mädchen und Jungen der Gemeinde Borne garantiert nicht langweilig. „Wir hatten die ganze Woche Ferienfreizeit und am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu vier Projekttagen eingeladen“, sagte Judith Prosowski, die gemeinsam mit Sylvia Benecke den Kindertreff im Dorfgemeinschaftshaus auf ehrenamtlicher Basis betreut.