Wie die Gemeinde Biederitz mitteilt, fallen für den Personalasuweis seit Anfang Februar höhere Gebühren an. Erklärt wird das mit steigenden Kosten.

Biederitz - Zum 7. Februar diesen Jahres wurden die Gebühren für die Beantragung eines Personalausweises in den Bürgerbüros erhöht. Darüber informierte die Gemeinde Biederitz in einer Mitteilung.

Demnach würde der Preis für Antragsstellende ab 24 Lebensjahren von bisher 37 Euro auf 46 Euro steigen, was eine Erhöhung von etwa 25 Prozent bedeutet.

Für alle Antragsstellenden unter 24 Lebensjahren kostet der Personalausweis nun 27,60 Euro. Zuvor hatte der 22,80 gekostet.

Erhöhte Kosten münden in steigende Gebühren

Wie die Gemeinde weiter mitteilt, wäre die letzte Erhöhung für Personen ab 24 Jahren zuletzt im Januar 2021 gestiegen. Für alle unter dieser Lebenszeit blieb die Gebühr seit dem Jahr 2010 unverändert.

Die Erhöhung der Gebühr rechtfertigt die Gemeinde mit steigenden Kosten für Personal, Material und für technische Ausstattung. „Die Anpassung dient dazu, diese Merhkosten auszugleichen“, ist auf der Homepage zu lesen.

Die Gebührenhöhe würde jedoch nicht durch die Kommune, sondern durch den Bund festgelegt. Weitere Informationen sind im Personalausweisportal im Internet zu finden.