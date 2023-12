In mehreren Kindergärten der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sind die Heizungen ausgefallen. Wie in Ilberstedt, Giersleben und Güsten die Anlagen repariert wurden und weshalb die Feuerwehr dabei eine wichtige Rolle gespielt hat.

In diesen Kindergärten der Verbandsgemeinde Saale-Wippe mussten Heizanlagen repariert werden

Heizungsausfall in Kita

In dieser Woche musste die Kita „Güstener Spatzen“ mit einem Notgenerator beheizt werden.

Güsten. - In mehreren Kindergärten der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sind die Heizungen ausgefallen. In Giersleben, Ilberstedt und Güsten waren die Räume in fast eine ganze Woche zeitweise kalt.