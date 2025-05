Chorgesang Internationales Chorfest in Egelner Mulde: 180 Sänger erfreuen die Egelner

Das 12. Internationale Chorfest ist am Donnerstagabend in der Stadtkirche mit einem mitreißenden Konzert eröffnet worden. Für den Pfarrer Ulf Rüdiger ist der Chorgesang ein Friedenszeichen in kriegerischen Zeiten.