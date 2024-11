Auch ohne Intel will ein Investor weiterhin 70 Millionen Euro in einen Wohn- und Energiepark mit 168 Wohnungen und einen 38 Hektar großen Solarpark stecken.

Investor hält an Wohn- und Energiepark Egeln-Nord fest

Das ehemalige Pektinwerk in Egeln-Nord soll bis auf die Gründerzeit-Villa komplett abgerissen werden.

Egeln. - Das bayerische Unternehmen, das in Egeln-Nord rund 70 Millionen Euro investieren will, hält ungeachtet der vom US-Chipkonzern Intel angekündigten Verschiebung seiner Ansiedlung im Umfeld von Magdeburg an seinen Plänen für einen Wohn- und Energiepark fest. Das bekräftigte der Projektentwickler der Firma Exico, Alexander Wachter, auf Anfrage der Volksstimme.