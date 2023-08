Hecklingen - Die Kritik des Hecklinger Kommunalpolitikers Axel Thormann (SPD) am Zustand des Hecklinger Friedhofes und der Stadt will der SPD-Fraktionschef des Stadtrates Roger Stöcker nicht unkommentiert hinnehmen.

Axel Thormann, der Mitglied des Stadtrates und des Ortschaftsrates Hecklingen ist, hatte erklärt: „Hecklingen ist keine schöne Stadt.“ Das liege an der Verwaltung und den Abgeordneten. Das habe nichts mit der finanziellen Situation in Hecklingen zu tun. Und weiter: „Das geht nicht gegen die CDU. Die SPD ist da nicht besser. Sitzbänke montieren mit Namen und schöne Fotos in der Zeitung, das reicht nicht.“

Dazu meint Roger Stöcker, der das Geld für die neuen Bänke aus der Gewinnausschüttung der Salzlandsparkasse an den Salzlandkreis besorgt hatte: „Dass man in dieser Stadt auch mal Kritik abbekommt, wenn man was Gutes tut, kenne ich seit Jahren. Das ändert aber nichts daran, dass der Zustand des Friedhofs Stadtaufgabe ist. Die genannten Sitzbänke wurden in Eigeninitiative und freiwillig aufgestellt. Beides hat nichts miteinander zu tun.“ Die zwölf Bänke, die er trotz leerer Kassen nach Hecklingen holen konnte, kämen bei Alt und Jung „fantastisch“ an.

„Viele Menschen freuen sich darüber, dass sie endlich wieder intakte Sitzmöglichkeiten haben. Dafür danke ich allen, die an der Aktion mitgewirkt haben“, sagte der Fraktionschef.

Stadt hat viel zu bieten

Auch die Aussage seines Fraktionskollegen, Hecklingen sei keine schöne Stadt, sehe er anders. „Hecklingen ist eine der schönsten Städte im ganzen Landkreis. Wer schon einmal einen Sonnenuntergang auf dem Wachtberg oder einen Sonnenaufgang in den Bodewiesen erlebt hat, weiß, wie schön Hecklingen sein kann“, sagte Roger Stöcker.

Man könne an lauschigen Sommerabenden am Löderburger See sitzen und ein Radler genießen. Man könne entspannt durch den wunderschönen Schlosspark schlendern, danach die einzigartige Basilika besichtigen und dann im Hotel „Stadt Bernburg“ lecker essen. Man könne an der Jakobsgrube beim Angeln im Schilf entspannen. Oder man könne bei einer Radtour durch Gänsefurth oder durch eines der sieben Hecklinger Täler die idyllischen Landschaften genießen. Im Ortskern gebe es zwei Supermärkte, eine Arztpraxis, eine Apotheke und gute Gastronomie. Man könne frisches Brot, herzhafte Wurst genauso wie grüne Schnittblumen kaufen.

„Und auch um unser schönes Seniorenheim beneiden uns viele umliegende Gemeinden. Viele Menschen wissen das und wollen unsere Stadt auch in Eigeninitiative verschönern. Sie stecken in der Pfarrbreite, auf der Wilkenbreite und anderswo mit Liebe zum Detail viel Zeit in ihre Eigenheime und Gärten. Hinzu kommen tolle Unternehmen, ein Flughafen, viele Vereine und engagierte Menschen. Ja, Hecklingen kann sicher in vielen Dingen besser werden. Aber wenn man mit offenen Augen hinschaut und auch mal das Gute sieht, kann es nur ein Urteil geben: Hecklingen ist und bleibt eine schöne Stadt“, betonte Roger Stöcker.