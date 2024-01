Das neue Jahr wurde in Staßfurt mit mehr Feuerwerk begrüßt als in den Jahren davor. Für die Feuerwehr war der Jahreswechsel ruhig, größere Einsätze gab es nicht.

Jahreswechsel in Staßfurt: Viel Feuerwerk, aber kaum Einsätze der Feuerwehr in der Silvesternacht

Staßfurt - Der kleine Junge läuft mit großen Augen durch das Wohngebiet in Staßfurt Nord. „Guck mal, wieviel Zeug hier liegt“, sagt er zu seiner Mama, die ihn in der Straße der Solidarität an der Hand führt. Es ist Montagmittag, es ist ein Feiertag. Es ist Neujahr, der erste Tag des Jahres 2024 in Staßfurt.