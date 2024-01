Feuerwehr und Polizei hatten in der Silvesternacht in Sachsen-Anhalt vielerorts alle Hände voll zu tun.

Magdeburg/Halle/DUR/dpa - Laut und bunt – aber nicht immer friedlich und ohne Schäden: Sachsen-Anhalt hat das neue Jahr 2024 begrüßt. In der Silvesternacht waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei allerdings vielerorts im Dauereinsatz.

Zahlreiche Feuerwehren melden mehrere Brand-Einsätze, meist durch Feuerwerkskörper verursacht. Hinzu kommen Verletzte durch Pyrotechnik. In Zeitz wurde eine sechsjährige durch Pyrotechnik verletzt und befindet sich im Krankenhaus. Auch in Weißenfels und Halberstadt gab es schwere Pyrotechnik-Verletzungen.

In Naumburg kam es zu einer Sexualstraftat gegen eine junge Frau. Auch hier nannten die Beamten zunächst keine Einzelheiten.

Probleme gab es vor allem dort, wo viele Menschen an einem Ort feierten. In Magdeburg musste der Hasselbachplatz in der Nacht geräumt werden. In Halle wurde die Polizei am Markt und am Reileck mit Pyrotechnik beworfen.

Weitere Einsätze und Details werden im Verlauf des Neujahrstages erwartet.