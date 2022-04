Jakobsgrube Hecklingen: Ein Paradies für die Tierwelt

Ein Haubentaucher und sein Junges auf dem See. Die Jakobsgrube bietet eine große Vielfalt an Tieren.

Hecklingen/Groß Börmecke (vs) - Christian Heide war wieder unterwegs und hat an der Jakobsgrube die Tierwelt beobachet. Was er alles entdeckt hat, lässt das Herz eines jeden Naturfreundes höher schlagen.