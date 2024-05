Die Stadt Staßfurt nimmt auch in diesem Jahr wieder am europaweiten Stadtradeln teil.

Staßfurt - Auch in diesem Jahr können die Staßfurter wieder 21 Tage lang für ihre Stadt in die Pedale treten. Denn die Salzstadt nimmt ab Montag, 27. Mai, wieder am europaweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teil. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 86 Fahrradfreunde in 13 Teams am Start und haben gemeinsam 19.818,5 Kilometer zurückgelegt, wie es in einer Mitteilung der Stadt dazu heißt.

Hintergrund der Aktion: Möglichst viele Wege mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückzulegen. Denn mehr als ein Fünftel der Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden durch Autos und motorisierte Zweiräder, heißt es weiter.

2023 haben die Staßfurter in den drei Wochen 3.210 Kilogramm CO2 gespart. An diesen Erfolg möchte die Stadt anknüpfen und ruft deshalb die Einwohner der Bodestadt auf, sich erneut für die Aktion zu registrieren. Unter der Internetseite www.stadtradeln.de können Kommune und Team ausgewählt werden. Anschließend wird jeder gefahrene Kilometer in das Online-Logbuch eingetragen.

Alternativ kann auch die Stadtradeln-App für das Smartphone genutzt werden. Damit können Fahrten direkt aufgezeichnet und gespeichert werden. Jede Person kann dabei nur einer Kommune zugeordnet sein. Dabei ist es unerheblich, wohin die Reise geht. Das kann eine Fahrt zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen sein, oder ein Ausflug am Wochenende. Neben dem gesundheitlichen Mehrwert winken noch insgesamt zehn Gewinnpakete für alle Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt, die vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales sowie der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune des Landes Sachsen-Anhalt bereitgestellt werden.