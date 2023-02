Der 3. September wird in Bördeaue mit den Ortsteilen Unseburg und Tarthun zum Superwahlsonntag. Warum die Bürger nun an einem Tag jetzt zweimal die Wahl haben.

Unseburg/Tarthun - Der Bördeaue-Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg einstimmig dafür votiert, die Neuwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde am 3. September und damit zeitgleich mit dem Wahlgang für den Verbandsgemeinde-Bürgermeister durchzuführen. Eine eventuelle Stichwahl soll dann 14 Tage später, also am 17. September, folgen.