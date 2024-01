Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten - An zwei Großeinsätze im vergangenen Jahr kann sich Güstens Ortswehrleiter Marcus Glaß noch genau erinnern: Der Scheunenbrand bei der Amesdorfer Agrargenossenschaft im Februar und als bei Aderstedt eine Lagerhalle in Flammen stand. Beide Einsätze dauerten zahlreiche Stunden, in Amesdorf rückten die Kameraden gleich an mehreren Tagen aus.