Kandidat will Hecklingen entschulden

Die Volksstimme stellt die drei Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl am 8. Mai in Hecklingen vor. Heute: Kay Watermann (Einzelbewerber).

Der 55-jährige Unternehmer Kay Watermann hatte bereits 2015 Anlauf genommen, um auf den Chefsessel ins Hecklinger Rathaus zu kommen. Am 8. Mai versucht er es erneut.

Hecklingen - Der Staßfurter Unternehmer Kay Watermann ist in Hecklingen kein Unbekannter, denn der 55-Jährige hatte schon vor sieben Jahren versucht, auf dem Chefsessel im Rathaus Platz zu nehmen. Damals schaffte er es bei vier Kandidaten am Ende nicht in die Stichwahl.