Kann Schellenberger das Gymnasium Calbe retten?

Die Sanierung des Schillergymnasiums in Calbe hat Gunnar Schellenberger (CDU) längst nicht abgeschrieben. Hinter den Kulissen sucht er nach Finanzierungsmöglichkeiten für die notwendige Sanierung. Wird es dem Landtagspräsidenten gelingen?

Gunnar Schellenberger (l.) mit Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs vor dem Schillergymnasium in der Saalestadt.

Calbe - Nach der Absage der Kreisverwaltung, über das Städtebauprogramm die Sanierung des Schillergymnasiums abzuwickeln, ist es wieder etwas ruhiger um das Thema geworden. Dennoch lässt Gunnar Schellenberger, der in dieser Legislaturperiode Präsident des Landtages ist, die Frage nach der Sanierung des Schulhauses nicht los. Doch wie und wo kann er Geld locker machen?

Nachdem die Kreisverwaltung seinem Vorschlag, Fördermittel für die Sanierung aus dem Städtebauprogramm zu beantragen und die Stadt Calbe das Projekt im Auftrag des Kreises durchführen zu lassen, nicht gefolgt war, habe er die Gespräche mit Fachleuten in der Landesregierung erneut aufgenommen, sagte er. Schellenberger bestätigt auch mit dem Chef des Landesrechnungshofes über die Situation gesprochen zu haben. Nach wie vor sei es sein Ziel, ein Förderprogramm zu finden, um das in die Jahre gekommene Schulhaus auf einen aktuellen Stand zu bringen. Dazu wird Schellenberger weiter mit den Fachleuten in den einzelnen Ressorts Kontakt aufnehmen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

Sehr gefreut habe er sich über die aktuelle Aktion der Schüler, sagte er weiter. Diese haben im vergangenen Jahr unter den Schulen im Land den Titel Energiesparmeister geholt und werben nun auf einem Schulbus für das Gymnasium, sowie für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. „Das ist eine sehr gute Idee“, lobte der ehemalige Mathelehrer die Schülerschaft.

Ausgezeichnet sei zudem der Ansatz der Schüler, das Preisgeld im Schulhaus dafür einzusetzen, in Zukunft mehr Energie zu sparen. Er wolle weiter an dem Thema arbeiten und sich darum kümmern, dass für die millionenschwere geplante Sanierung endlich eine Möglichkeit der Förderung durch das Land gefunden werde, erklärte er.

Er habe das Thema noch längst nicht abgehakt und versuche seine Möglichkeiten zu nutzen, um das Projekt endlich umzusetzen.