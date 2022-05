Freizeit Kartoffelfeuer in Unseburg und Tarthun lassen ein Vor-Corona-Gefühl aufkommen

Wohlige Wärme am Feuer genießen. Beisammen stehen, plaudern und die Grillwurst schlemmen. In Lockdown-Zeiten konnte man davon nur träumen. In der Bördeaue kehrt der Freizeit-Alltag mehr und mehr zurück.