Die Bernburger Straße in Staßfurt befindet sich in einem erbärmlichen Zustand. Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster - die verschiedensten Fahrbahnbeläge vermitteln den Eindruck einer Teststrecke.

Staßfurt - „Wie ein Ritt auf einem Schleifstein“, beschreibt Ulrich Schubert die Fahrt über die Bernburger Straße in Staßfurt. Der Ilberstedter nutzt diese Straße schon seit etwa 50 Jahren immer wieder. Seitdem er als junger Unternehmer mit der Maler-Innung in der Salzstadt zu tun hatte, wie er sagt. Nichts habe sich in diesem halben Jahrhundert am Zustand dieser Straße geändert. Und Schubert meint: „Die Straßen hier in Staßfurt im allgemeinen sind mit Bernburg nicht zu vergleichen. Arbeiten die Stadtväter in Staßfurt eigentlich?“, fragt der Ilberstedter spitz. Er habe das Gefühl, sie kümmern sich nicht.