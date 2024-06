In Schneidlingen werden seit 1995 behinderte Kinder in der eigens für sie gebauten Katharinenschule unterrichtet.Damit entstand endlich auch ein Stück Bildungsgerechtigkeit, sagte der damalige Stiftungschef Joachim Lindner.

Schneidlingen. - Das 30-jährige Bestehen ihrer Katharinenschule hat die Klusstiftung zu Schneidlingen und Groß Börnecke mit einem Festakt während ihres Jahresfestes mit zahlreichen Gästen gebührend gefeiert.

„Daran erinnern wir heute mit großer Dankbarkeit“, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger. Die Lehrer, Betreuer und Unterstützer sähen das ganz gewiss auch mit großem Stolz. Der CDU-Politiker erinnerte daran, dass nach vielen Widerständen, unendlich viel Mühe und ganz viel Überzeugungsarbeit 1994 mit der Katharinenschule eine Institution ihre dauerhafte Gestalt gewonnen habe und ein festes Zuhause, wie sie jedem Gemeinwesen sehr zu wünschen sei.

„Dieses Schulgebäude ist ein Kind der deutschen Einheit. Eine solche wertegeleitete Förderschule in freier Trägerschaft mit ganz eigenem pädagogischem Profil konnte erst möglich werden, nachdem der eiserne Vorhang vor fast 35 Jahren fiel“, hob der Landtagspräsident hervor. Die Förderschule, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolge und Inklusion lebe, sei zu Recht stolz auf ihre Pädagogen, die die Schüler mit großem Einsatz auf all das vorbereiten, was sie für ein zufriedenes, wertegeleitetes Leben benötigen.

Schulgebäude noch heute modern

Superintendent Matthias Porzzelle sagte: „Es ist Wahnsinn wie man damals ein Gebäude geschaffen hat, das heute noch modern wirkt.“ Er dankte allen, die sich die Bildung in dieser Schule auf die Fahne geschrieben haben und sie täglich leben.

„Ich bin Tag für Tag begeistert von dem, was ich hier erlebe. Deshalb komme ich so gern hierher“, schwärmte der Stiftungs-Geschäftsführer Hendrik Fries. „Wir dürfen alle darauf stolz sein, was hier entstanden ist“, meinte er. Davon konnten sich die Besucher beim Tag der offenen Tür anschließend selbst überzeugen.

Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten neben den Landtagsabgeordneten Sven Rosomkiewicz (CDU) und Jörg Bernstein (FDP) auch Dorothea Müksch und ihr Mann Christoph. Letzterer war als Superintendent 25 Jahre Vorstand der Klusstiftung. Dorothea Müksch wünschte den Schülern und Lehrern in Anspielung auf ein Bild mit einem Elefanten, das ihr Mann bei der Einweihung der Schule erhalten hatte, wie dieses Tier fest verwurzelt zu sein, so viel Liebe zu bekommen wie sie der Elefant ausstrahle und über viel Kreativität zu verfügen wie der behinderte Mensch, der dieses Bild geschaffen habe. Von dem Kunstwerk, das Familie Müksch in alle Wohnungen begleitet hat, will sie sich nicht trennen. An dessen Stelle brachte Dorothea Müksch den Kindern einen Plüsch-Elefanten mit. „Er bekommt bei uns einen Ehrenplatz“, sagte Hendrik Fries.

Die schweren Anfänge ließ Joachim Lindner, der in den 1980er und 1990er Jahren mit seiner Frau Beate-Maria zwölf Jahre lang in Schneidlingen die Fäden in der Hand hatte, noch einmal Revue passieren. Damals habe es im Ort ein Evangelisches Kinderpflegeheim gegeben. „Die ehemaligen Bewohner würden Tränen in den Augen haben, wenn sie uns heute sehen würden“, so Lindner. Im Heim habe er damals die Förderung der sogenannten „schulbildungsunfähigen“ Mädchen zwei bis drei Mal in der Woche übernommen, später dann seine Frau als Förderkraft. Aber alles nur nebenher und sehr dürftig.

Rainer Salzmann geehrt

1989 habe man einen Vorstand gefunden und die evangelische Klusstiftung konnte reaktiviert werden und war wieder eigenständig und vor Ort verankert. Mit der politischen Wende in der DDR sei endlich auch das Recht auf Schulbildung für alle Menschen und damit auch besseres Wohnen und Inklusion sowie Integration in das kleine Bördedorf gekommen, unterstrich Joachim Lindner. Im August 1990 habe man den ersten Antrag auf Schulgründung gestellt und den 8,3 Millionen Mark teuren Neubau im März 1993 mit einer Grundsteinlegung gestartet.

Die Einweihung erfolgte am 11. November 1994. Man habe das Objekt aber sofort wieder räumen müssen wegen eines Streits mit der benachbarten Schweine- und Rinderanlage der Agrargenossenschaft, mit der es dann Vergleichsverhandlungen gab. „Nach über einem halben Jahr konnte am 24. April 1995 der erste Schultag in der neuen behindertengerechten Schule durchgeführt werden“, sagte Joachim Lindner und fügte hinzu: „Mit dieser Schule ist endlich ein Stück Bildungsgerechtigkeit entstanden.“

Die Vorständin der Diakonie Mitteldeutschland, Dr. Martina von Witten, überreichte dem Inklusionsleiter der Klusstiftung, Rainer Salzmann, im Beisein des Stiftungs-Geschäftsführers Hendrik Fries (M.) das Kronenkreuz. (Foto: René Kiel)

Ein weiterer Höhepunkt des Jahresfestes war die Ehrung des Inklusionsleiters Rainer Salzmann, der seit 32 Jahren und sechs Monaten in der Klusstiftung arbeitet. Er erhielt an diesem Tag das Kronenkreuz, das ihm der Präsident der Diakonie Deutschlands Rüdiger Schuch verliehen hat.

Die Klusstiftung beschäftigt heute 100 Mitarbeiter. Im neuen Schuljahr werden 72 Schüler unterricht. Und das Wohnheim beherbergt 80 Bewohner, so Fries.