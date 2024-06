Atzendorfer Kita feiert ihren 30. Namenstag. Chefin Claudia Jung übergibt die Leitung an die „nächste Generation“.

Kinderfest in der Atzendorfer Kita „Spatzennest“

Atzendorf - Die Kita „Spatzennest“ in Atzendorf hatte diese Woche anlässlich ihres 30. Namenstages Grund zum Feiern. Kita-Chefin Claudia Jung konnte am Mittwoch viele Kooperations- und Vereinspartner zu einem Fest begrüßen.

Viele Gäste bei den Kleinsten

Staßfurts Bürgermeister René Zok, Ortsbürgermeister Peter Rotter, Kreis-, Stadt- und Ortschaftsratsmitglieder, eine Vertretung des Salzlandkreises sowie der Fachdienst Jugend und Soziales der Stadtverwaltung waren gekommen, um mit den Kindern zu feiern.

Um für alle Fälle gerüstet zu sein, waren die Vorbereitungen um eine Regenvariante erweitert worden. So wurden neben Kitagebäude, Freigelände und benachbarte Feuerwehr auch die städtische Turnhalle in die Festaktivitäten einbezogen.

30 Jahre Spatzennest

Gleich zu Beginn, bei der Begrüßungsrede von Claudia Jung, musste der Regenschirm gezückt werden. Die Kita-Leiterin widmete sich in ihrer Ansprache der Namensgebung vor 30 Jahren: Erst 1991 erfolgte der Zusammenschluss von Kinderkrippe, Kindergarten und Schulhort zur Kindertagesstätte, die am 31. Mai 1994 bei einem großen Fest den Namen „Spatzennest“ erhielt, den sie heute nach 30 Jahren noch trägt und auch weiterhin tragen wird, weil dieser Name „super“ zu Atzendorf passt – immerhin versteckt sich ein Teil des Ortsnamens darin.

Claudia Jung, die der Kita zunächst als Mutter, später als Erzieherin und Leiterin verbunden war und noch lange bleiben möchte, will nun die Leitung an die nächste Generation weitergeben und sich wieder ganz der Arbeit in der Kindergruppe widmen. Ihre Nachfolgerin ab 1. Juli, Jessica Maiwald, stellte sie den Atzendorfern gleich vor.

Die Noch-Kitaleiterin dankte allen Sponsoren, Helfern und Unterstützern wie Salzlandsparkasse, Volkssolidarität, Feuerwehr, die Zentrale Landsportgemeinschaft (ZLG) und Heimatverein. Anlässlich des Festes seien eine schöne Geldsumme und zahlreiche Sachspenden zusammengekommen, mit dem die Feierlichkeiten vorbereitet wurden. Der Rest steht für die Spiel- und Beschäftigungsausstattung zur Verfügung.

Kinder hatten großen Auftritt

Auch die Kinder hatten an diesem Tag noch ihren großen Auftritt: Jede der drei Gruppen sang ein Lied und tanzte. Dann gab es noch ein paar Geschenke der Gratulanten für die Kita: So brachte Günter Döbbel von der ZLG ein Netz mit Bällen mit, Peter Rotter ein künstlerisch gestaltetes Vogelnest. Die Bäckerei Stelmecke aus Borne hatte eine Namenstagtorte gebacken, die Salzlandsparkasse war mit einem Scheckbetrag dabei und die Volkssolidarität übergab eine Bildsammlung.

Parallel dazu wurde überall gespielt, so war beispielsweise eine Hüpfburg war in Betrieb, das Eselreiten begann und ein Feuerwehrauto konnte besichtigt werden.