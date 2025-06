Die Lebenshilfe „Bördeland" gGmbH will ihr Wohnheim für seelisch behinderte Menschen auf dem Wachtberg in Hecklingen erweiteren. Dafür ist ein Anbau auf dem dortigen Grundstück geplant.

Hecklingen. - Die Pläne der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH für eine Erweiterung ihrer im Jahr 1998 entstandenen Wohnstätte für 50 seelisch behinderte Menschen auf dem Wachtberg in Hecklingen sind ins Stocken geraten. Das Unternehmen hat vor, auf seinem Grundstück an der Gierslebener Straße rund vier Millionen Euro in den geplanten An- und Umbau zu investieren. In dem Neubau sollen 16 Einzelzimmer für die Bewohner entstehen. Dadurch können 26 erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung künftig über ein eigenes Zimmer verfügen. Damit soll die Wohnsituation der Bewohner spürbar verbessert werden. Denn die große Zahl der 50 Frauen und Männer lebt derzeit noch in Doppelzimmern.