Das Unternehmen investiert in Hecklingen rund vier Millionen Euro in den Um- und Ausbau seines Heims für 50 seelisch behinderte Menschen. Den Fördermittelbescheid überreichte Sozialministerin Grimm-Benne persönlich.

Hecklingen - Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH erweitert ihre Wohnstätte für seelische behinderte Menschen am Wachtberg in Hecklingen. Wie der Geschäftsführer Stefan Labudde sagte, sollen an diesem Standort rund vier Millionen Euro in den geplanten An- und Umbau investiert werden.