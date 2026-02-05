Vorbereitungstreffen in Kleinmühlingen: Die Organisatoren stecken den Rahmen für den 11. Salzland-Radeltag ab – und setzen auf das bewährte Konzept des Vorjahres.

Das Planungsgremium für den 11. Salzland-Radeltag kam zum ersten Treffen im Radsportmuseum Course de la Paix zusammen.

Staßfurt/Kleinmühlingen - Nur noch knapp drei Monate, dann fällt der Startschuss für den 11. Salzland-Radeltag. Am Sonntag, 3. Mai, werden wieder Radfahrer aus dem gesamten Salzlandkreis zu den traditionellen Sternfahrten aufbrechen. Ziel aller Touren ist in diesem Jahr das Gelände am Concordia-See bei Schadeleben in der Stadt Seeland, wo zwischen 11 und 15 Uhr ein vielfältiges Programm geplant ist.