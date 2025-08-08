Die Zörbiger Bio Schopp UG erwägt die Einrichtung von Dorfläden in Hakeborn und Etgersleben. Die Infoveranstaltungen in beiden Orten waren diese Woche sehr gut besucht. Wie es nun weitergeht.

Kommen die Dorfläden für Etgersleben und Hakeborn?: Interesse der Bürger ist groß

In Etgersleben waren Mittwochabend 126 Bürger zur Informationsveranstaltung in das Gartenhaus gekommen.

Hakeborn/Etgersleben/VS - Das Angebot der Bio Schopp UG aus Zörbig, auch in Hakeborn und Etgersleben einen Dorfladen zu errichten und damit die Versorgung der Einwohner spürbar zu verbessern, ist auf ein unerwartet großes Interesse gestoßen. Zu den Informationsveranstaltungen, zu denen Bürgermeister Tim Heberling Dienstagabend nach Hakeborn und Mittwochabend nach Etgersleben eingeladen hatte, waren jeweils mehr als 120 Bürger erschienen. Der Andrang war so groß, dass nicht alle einen Sitzplatz hatten.