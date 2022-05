Kommentar zu Kreisumlage und Millionenüberschüssen im Salzlandkreis

Alle Jahre wieder wird der Ruf des Salzlandkreises nach einer höheren Kreisumlage laut. Dabei erwirtschaftet er jährlich satte Überschüsse in Millionenhöhe. Und wundert sich, wenn die Gemeinden gegen die Umlage gerichtlich vorgehen.

Staßfurt/Schönebeck - Stellen Sie sich mal vor, das wäre in der Familie auch so. Da sagt der Ehemann: „Sorry, Liebling, ich kann unsere Kosten nicht begleichen, du musst mir echt was von deinen Einnahmen geben.“ Ähnlich geht die Kreisverwaltung mit ihren Städten und Gemeinden um.