Umlage im Salzlandkreis: Müssen die Gemeinden doch mehr zahlen?

Schönebeck/Staßfurt - Jahr für Jahr hagelt es Klagen gegen die Höhe der Kreisumlage. Weil gerade bei den Kommunen am wenigsten Geld ankommt. Dass die Verwaltung den Hebesatz per Nachtragshaushalt um 1,45 Prozent anheben möchte, dürfte den Streit in der viel gepriesenen kommunalen Familie provozieren. Im aktuellen Abwägungsprozess, der die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden offenbart, zeigt sich 16 der 21 Kommunen sind arm dran. Wenige Monate zuvor waren es 13. Wie sollen sie die Kreisumlage stemmen, wenn sie schon kaum mehr Geld haben, ihren Ort lebenswert zu gestalten? Und sich dann auch noch veräppelt vorkommen dürften?