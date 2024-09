Ein Planungsteam vom Büro für Siedlungserneuerung möchte die Bode in Staßfurt stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Tourismus in Staßfurt anzukurbeln.

Kommentar zu Planungen an der Bode in Staßfurt: Mehr Leben am toten Fluss

Spaziergänge an der Bode enden bei mir schnell. Wege führen vom Fluss weg, führen in Sackgassen und sind sowieso sehr kurz. Gern würde ich auf Plattformen an der Bode sitzen, im Biergarten sitzend beim kühlen Getränk auf den Fluss schauen und das ruhige Treiben im Wasser beobachten. Möglichkeiten gibt es dazu rund um Staßfurt aber so gut wie keine. Ich finde das sehr schade. Denn ich liebe das Wasser.