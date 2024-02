Am 9. Juni gibt es in Staßfurt mehrere Wahlen. Darunter Kommunal- und Europawahlen, dazu einen Bürgerentscheid.

Staßfurt - Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen und Europawahlen statt. Auch in Staßfurt wird der Stadtrat neu gewählt, dazu Vertreter in den Kreistag und das Europäische Parlament. Dazu gibt es sieben Ortschaftsratswahlen und einen Bürgerentscheid: Es wird darüber abgestimmt, ob Staßfurt in Zukunft den Beinamen „Salzstadt“ tragen soll. Es gibt viel zu organisieren und viel zu tun. Bei der Wahl wird unter anderem auch erstmals ein Ortschaftsrat Staßfurt gewählt, der neu gegründet wird.