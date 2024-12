Die Kita Atzendorf hat mit Krankheitswellen zu kämpfen. Das Elternkuratorium will langfristige Lösungen und sucht das Gespräch mit dem Bürgermeister. Wie die Personalsituation in der Erkältungszeit in den Staßfurter Einrichtungen generell aussieht.

Staßfurt/Atzendorf - Im Moment wird überall geschnieft, gehustet und geniest. Dezember ist Erkältungszeit, und wie. Die Erkältungszahlen liegen laut Robert-Koch-Institut (RKI) momentan 15 Prozent höher als in den Vorjahren. Das war auch in fast allen Kitas Staßfurts deutlich zu spüren. Ines Rasehorn (AfD) berichtete im Sozialausschuss davon, dass einige Eltern aufgrund des fehlenden Personals in der Kita Spatzennest in Atzendorf zu Hause bleiben mussten, um ihre Kinder zu betreuen.