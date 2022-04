Ukrainekrieg Krieg in der Ukraine: Lange Wartezeit für Flüchtlinge in Staßfurt beim Anmelden

Jeden Tag kommen im Salzlandkreis neue Kriegsflüchtlinge an, auch in Staßfurt. Während in anderen Kommunen die Anmeldung schnell geht, dauert sie in Staßfurt laut einer Helferin derzeit doppelt so lang wie sonst. Wie die Anmeldung bei der Stadt läuft.