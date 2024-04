Straßen und Sperrungen Land erneuert drei Kreisverkehre in und um Staßfurt

Ein Kreisverkehr in Staßfurt fertig, die nächsten drei stehen auf dem Plan: Straßenbauarbeiten und die entsprechenden Sperrungen werden die Salzstadt auch in den kommenden Wochen beschäftigen. Was noch so auf die Staßfurter zukommt.