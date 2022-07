Landgericht Magdeburg: Wird Staßfurter Täter der Öl-Bande verurteilt?

Am Landgericht Magdeburg wird das Urteil erwartet, ob ein Mann gegenüber dem Finanzamt Staßfurt gut 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat. Wie es dazu kam?

Am Landgericht Magdeburg wird das Urteil erwartet, ob ein Mann gegenüber dem Finanzamt Staßfurt gut 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat.

Staßfurt/Magdeburg - Steuerhinterziehung in großem Stil hat ein Verfahren am Landgericht Magdeburg zum Inhalt, für das am Mittwoch, 6. Juli 2022, 12 Uhr, das Urteil erwartet wird. Vor der 9. Wirtschaftsstrafkammer hat sich ein mittlerweile 62-Jähriger zu verantworten, dem seit Dezember 2020 der Prozess gemacht wird.