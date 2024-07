Landungen in Cochstedt bald sicherer, Flugzeuge größer

Ein Flugzeug vom Typ Saab 340B aus Großbritannien drehte am Montag und Dienstag etliche Runden in der Region um den Verkehrsflughafen Cochstedt. Dabei überflog sie auch Hecklingen und Staßfurt, wobei diese Aufnahme entstand.

Hecklingen/Cochstedt. - Am Montag und Dienstag drehte ein Flugzeug vom Typ Saab 340B über dem Verkehrsflughafen Cochstedt und dem Umfeld seine Runden. Die Maschine mit der Kennung G-NFLB, die auch am Himmel über Hecklingen und Staßfurt zu sehen war, gehört der Cranfield Universität in Großbritannien. Sie verfügt als einzige englische Universität über einen eigenen Flugplatz für die Studienrichtung Luft- und Raumfahrt.