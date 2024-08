Die Lebenshilfe Bördeland will das Schullandheim Tarthun für Familienurlaub herrichten und an der Bode Egeln-Nord Wohnmobilplätze und einen Kanuverleih schaffen.

Lebenshilfe schafft an der Bode Kanuverleih und Wohnmobilplätze

Das ehemalige Schullandheim im Tarthuner Wöhl, hier beim traditionellen Wöhlfest im Mai dieses Jahres, will die Lebenshilfe „Bördeland" für touristische Zwecke nutzbar machen.

Tarthun. - Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH will in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde weiter investieren. Das Unternehmen plant dort gleich zwei Projekte. Dabei handelt es sich um die Sanierung der touristischen Begegnungsstätte im Tarthuner Wöhl und die Schaffung von Stellplätzen für Wohnmobile und einen Kanuverleih in Egeln-Nord.