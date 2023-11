Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Bernburg - Und dann kamen Tränen. Am Telefon hatte die Mutter ihr Herz ausgeschüttet. Es ging um ständig wechselnde Lehrer an der Schule ihres Kindes in der 2. Klasse. Um einen Stundenplan, der durch Abordnungsstunden jede Woche anders ist. Auch Kay Lorenz, Vorsitzender des Kreiselternrats, wirkt angefasst, wenn er vom Gespräch berichtet. „Da hat kein Kind Spaß am Lernen“, sagt er.