Gutes Wetter und warmes Wasser, aber kaum jemand am See. Was muss in Halberstadts Freibad besser werden, damit die Menschen kommen? Bei der Antwort auf diese Frage ist nun die Meinung der Badegäste gefragt.

Für mehr Freizeit-Spaß am Halberstädter See: So können Harzer bei Zukunft des Freibads mitwirken

Weiß-blauer Himmer, goldgelber Strand und trotzdem ist am Halbstäder See niemand im Wasser.

Halberstadt. - Der Halberstädter See ist das einzige Freibad in der Kernstadt. Dennoch ist der Andrang am schönsten Strand der Harzer Kreisstadt überschaubar und das liegt nicht nur am Wetter. Die Einrichtung wirkt wie ein Relikt aus den 1970-er Jahren. Nun will die Nosa GmbH wissen, was man verbessern kann.