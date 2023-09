Nach Sanierung ist der Leo-Treff in Staßfurt wieder eröffnet worden. Tag der offenen Tür macht Besucher und Kinder neugierig.

Leo-Treff in Staßfurt wieder ein Ort zum Lernen, Spielen und Spaß haben

Staßfurt - Der Freizeittreff auf dem Gelände der Staßfurter Uhlandschule ist endlich wieder geöffnet. Knapp zwei Jahre war der Kinderclub geschlossen, nun wurde er am Freitagnachmittag feierlich wiedereröffnet.

Vandalismus im Jahr 2022

Der Grund für die Schließung liegt lange zurück: Im vergangenen Jahr wurde in einer Januarnacht in den Leo-Treff, der im ehemaligen Speisesaal der Grundschule eingerichtet wurde, eingebrochen. Der Raum verwüstet: Zerstörtes Spielzeug lag verstreut über den Fußboden, Mobiliar wurde umgekippt, die Zwischendecke und Beleuchtung heruntergerissen. Auch Fensterscheiben gingen zu Bruch, sogar eine Trockenbau-Wand wurde durchlöchert, und die Thermostate der Heizkörper abgeschlagen.

Wiedereröffnung gelungen

Ina Siebert, Fachdienstleiter für Schule, Jugend und Kultur, ist glücklich über die Eröffnung des Kindertreffs. „Es hat sich damals alles sehr lange hingezogen. Das Gutachten der Versicherung, der Mangel an Handwerkern“, erklärt sie. Denn neben den Aufräumarbeiten musste Löcher in den Wänden geflickt werden, Fenster ersetzt. Die reinen Baumaßnahmen konnten im Juli des vergangenen Jahres abgeschlossen werden. „Aber es fehlte noch an Einrichtung.“ Zum Beispiel die Küche: Sie wurde komplett ersetzt. Dort können die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren künftig kochen und backen. Angeleitet werden sie von Mara Otten.

Die 36-jährige Staßfurterin ist die neue Leiterin des Leo-Treffs. „Ich habe am 1. September bei der Stadt begonnen. Und habe gleich etwas für die Einrichtung mitgebracht.“ Etwa die Ohrensessel, die in der Leseecke zum Schmökern einladen. Im Aktivitätsraum stehen neben der Tischtennisplatte nun auch Kicker- und Air-Hockey-Tisch. „Wir wollen den Kindern hier eine Mischung aus Kreativität und Bewegung anbieten“, plant sie voraus. „Aber es sind offene Angebote. Wir sind kein Hort, sondern ein Klub für die Kinder, den sie nach der Schule besuchen können.“

Spaß haben und Kind sein

Unterstützt wird sie von Evi Lücke, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Sie hilft ehrenamtlich im Treff aus und ist „für das Kochen und Backen zuständig“, sagt sie lachend. Sie möchte dreimal pro Woche im Leo-Treff helfen, denn die Arbeit mit Kindern bedeute ihr sehr viel. Und mache hauptsächlich Spaß.

Zum Schnuppertag war der Treff schon kurz nach der Eröffnung gut besucht. Mutti Corinna Minet ist mit ihren beiden Kindern hergekommen und findet das Angebot des Klubs sehr gut. „Ich bin zum ersten Mal hier und sehe, dass für jedes Kind etwas dabei ist“, sagt sie. Von Bücher- über Mal- und Bastelecke bis Aktivitätsraum.