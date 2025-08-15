89 Jahre lang, von 1908 bis 1997, hatte Staßfurt ein Kino. Während die 60/40-Regel die Musiker einschränkte, fühlte man sich im Film frei.

Das letzte Überbleibsel vom Kino in Staßfurt: Relikte der Werbung an einer Wand in der Hohenerxlebener Straße.

Leopoldshall/Staßfurt - Lediglich 13 Jahre nach der weltweit ersten Kinovorstellung eröffnete in der Fürstenstraße (heute Steinstraße) das erste Kino im Stadtgebiet des heutigen Staßfurts. Erst 1895 hatten die Brüder Auguste und Louis Lumière in Paris den Stummfilm die „Ankunft eines Zuges“ gezeigt, da startete 1908 Eden-Licht-Spiele – der Vorläufer der Staßfurter Lichtspiele des ersten Filmvorführers, Friedrich Neubauer.