Löderburg: Beginnt die Planung für eine Sanierung der Sporthalle Ende 2022?

Die Löderburger drängen auf eine neue Sporthalle im Ort. Diese ist seit Ende Januar 2019 geschlossen. Die Stadt Staßfurt muss in den Jahren 2022/2023 sanieren, hat aber keine Fördermittel in Aussicht.

In der Sporthalle werden derzeit Tische und Stühle aus der Grundschule Nord gelagert. Diese sollen laut Angaben der Stadt nach der Sanierung der Staßfurter Grundschule in das neue Gebäude zurückgehen.

Löderburg - Am Ende holt sich die Natur alles zurück. Beziehungsweise: Herumstromernde Bürger lassen ihrem Frust freien Lauf. Wer die Tage an der Sporthalle Löderburg vorbeischaut und dort lange nicht gewesen ist, wird schockiert sein. Schon kurz nach der Schließung Ende Januar 2019 gab es auf mehreren Seiten Graffiti. Nun wirkt die Sporthalle noch weniger einladend. Rechts neben dem Eingang wurden Scheiben eingeworfen, noch immer liegen innen Glassplitter herum. Alle Scheiben wurden mittlerweile mit Holz verkleidet, damit der Vandalismus nicht noch schlimmer wird. Die Sporthalle in Löderburg ist in einem schlimmen Zustand. Mittlerweile auch außen.