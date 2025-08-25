Feuerwehr und Heimatfest Löderburg feiert 140 Jahre Feuerwehr und Heimatfest
Löderburg hatte doppelt Grund zum Feiern: 140 Jahre freiwillige Feuerwehr und Heimatfest. Ortswehren der Stadt Staßfurt demonstrieren Verbundenheit auch mit Umzug.
25.08.2025, 10:08
Löderburg. - Mal ohne Tatütata rückten die Feuerwehren der Stadt Staßfurt am Sonnabend aus. Ziel: Der 140. Geburtstag der Löderburger Kameraden. Man vereinigte sich mit THW und DRK, insgesamt 22 Einsatzfahrzeugen und einem per Hand gezogenen Hydraulikwagen von 1927 zum Umzug, welcher durch die Hecklinger Freunde abgesichert wurde.