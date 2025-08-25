Löderburg hatte doppelt Grund zum Feiern: 140 Jahre freiwillige Feuerwehr und Heimatfest. Ortswehren der Stadt Staßfurt demonstrieren Verbundenheit auch mit Umzug.

Der Löderburger Ortswehrleiter Frank Müller (2. von links) wertet das Fahnenband für jede Gastwehr als Zeichen von Verbundenheit und Schulterschluss.

Löderburg. - Mal ohne Tatütata rückten die Feuerwehren der Stadt Staßfurt am Sonnabend aus. Ziel: Der 140. Geburtstag der Löderburger Kameraden. Man vereinigte sich mit THW und DRK, insgesamt 22 Einsatzfahrzeugen und einem per Hand gezogenen Hydraulikwagen von 1927 zum Umzug, welcher durch die Hecklinger Freunde abgesichert wurde.