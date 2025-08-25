weather wolkig
  4. Feuerwehr und Heimatfest: Löderburg feiert 140 Jahre Feuerwehr und Heimatfest

Löderburg hatte doppelt Grund zum Feiern: 140 Jahre freiwillige Feuerwehr und Heimatfest. Ortswehren der Stadt Staßfurt demonstrieren Verbundenheit auch mit Umzug.

Von fr 25.08.2025, 10:08
Der Löderburger Ortswehrleiter Frank Müller (2. von links) wertet das Fahnenband für jede Gastwehr als Zeichen von Verbundenheit und Schulterschluss.
Der Löderburger Ortswehrleiter Frank Müller (2. von links) wertet das Fahnenband für jede Gastwehr als Zeichen von Verbundenheit und Schulterschluss. Foto: Falk Rockmann

Löderburg. - Mal ohne Tatütata rückten die Feuerwehren der Stadt Staßfurt am Sonnabend aus. Ziel: Der 140. Geburtstag der Löderburger Kameraden. Man vereinigte sich mit THW und DRK, insgesamt 22 Einsatzfahrzeugen und einem per Hand gezogenen Hydraulikwagen von 1927 zum Umzug, welcher durch die Hecklinger Freunde abgesichert wurde.