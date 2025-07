Löderburg - Das neue Salzbergwerk Neu-Staßfurt brachte von 1871 an zahlreiche Arbeiter in die Bode-Region – darunter der Gründer der Feuerwehr Löderburg, Alexander von Boremsky. Geboren am 23. August 1856 im schlesischen Ziegenhals, heuerte er als Beamter an und engagierte sich darüber hinaus für die Wehr. 43-jährig, am 4. August 1899, verstarb er in seiner Wohnung in der Bergmannstraße.

