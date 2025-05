Staßfurt/Löderburg. - Storchenfreunde in Löderburg sind unzufrieden. Sie fühlen sich ungenügend verstanden im Rathaus und von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Salzlandkreises. Sie sehen sich auch schlecht begleitet in ihrem Bemühen, Nisthilfen für Störche in ihrem Ort zu schaffen. Vor allem zeitliche Abläufe stehen in ihrer Kritik.

