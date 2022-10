Lohnt es sich, Berufsbetreuer im Salzlandkreis zu werden?

Betreuerin Stefanie Grüneberg bei der Arbeit. Viel kann die Staßfurterin am Telefon klären. Sie erzählt, was den Job einer Berufsbetreuerin ausmacht und warum sie ihn gern ausübt.

Staßfurt/Schönebeck - „Die klassische Betreuung gibt es nicht. Jeder Fall anders und einzigartig.“ Stefanie Grüneberg hat in den zurückliegenden Jahren ganz unterschiedliche Menschen unterstützt. Junge Mütter, die ihre finanziellen Dinge nicht mehr selbst regeln konnten, weil sie psychisch krank waren. Aber auch Rentner in Seniorenheimen, die keine Angehörigen mehr hatten. Es gebe immer mehr Menschen, die einen Betreuer brauchen. Auch, weil immer mehr Menschen an psychischen Krankheiten leiden. Das hat Gründe.