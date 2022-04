Ludwig-Uhland-Schule Staßfurt: Warum die Sanierung mehr als eine Million Euro teurer wird

Der Zeitplan kann eingehalten werden, doch die Baukosten schießen weiter in die Höhe. Die Sanierung der Ludwig-Uhland-Grundschule in Staßfurt hat sich zu einem Mammutprojekt entwickelt.

Staßfurt - Können in diesem Jahr endlich wieder Kinder in die Uhland-Grundschule eingeschult werden? Die Chancen stehen nicht schlecht. Nach gut fünf Jahren im Ausweichquartier, in dem viele Uhland-Schüler ihr eigentliches Schulgebäude nie von innen gesehen haben, soll die Sanierung des alten Gemäuers endlich abgeschlossen sein. Wenn nicht wieder Corona dazwischenfunkt…