Staßfurt - Und dann hatte die Richterin genug. „Es reicht jetzt langsam“, sagte Sigrun Lehmann und wurde dabei etwas lauter. Die Zeugin vor ihr verfing sich immer wieder in ihren Aussagen, erinnerte sich nicht mehr, dann wieder doch, aber anders. Das Hin und Her ohne klare Aussagen ernüchterte sie. Am Landgericht Magdeburg läuft derzeit ein Prozess gegen einen 44-jährigen Staßfurter, der bereits in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, zu drei verschiedenen Zeitpunkten gewalttätig geworden zu sein. So soll er am 1. November 2020 in einer Bar in Staßfurt einen Mann verprügelt haben und auch mit einem Kerzenständer auf ihn losgegangen sein. Am 18. März 2021 soll er einem Nachbarn in Staßfurt Nord Schläge mit einem Totschläger verpasst haben. Am 6. Mai 2021 soll er dann einem Bekannten mit einem Baseballschläger eine Platzwunde verpasst haben.