Marktgebühren in Staßfurt erhöht

Über den Staßfurter Wochenmarkt gibt’s immer mal was zu meckern. Er ist aber manchmal auch wie das Wetter. Zuletzt war die Aufregung unter den Händlern wieder groß, weil der Marktbetreiber die Standgebühren erhöht hat.

Staßfurt - „So was gibt’s nur in Staßfurt“, wettert eine Händlerin, die ihren Namen lieber nicht nennen will, über die vor kurzem erst wieder erhöhten Standgebühren.