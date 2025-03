Staßfurt/Schönebeck - Der Patient hat Schmerzen am Bauch. Ein Schmerz, der sich bis in die Schulter hochzieht und als „siedend“ vom Patienten bezeichnet wird. So schlimm, dass der Notarzt gerufen werden musste. Der Urin ist dunkel. Ein Herzinfarkt konnte ausgeschlossen werden. Aber was könnte es sonst sein? Die Ärzte am Ameos-Krankenhaus in Schönebeck haben einen dringenden Verdacht beim 68-Jährigen, aber nun soll auch Franciska Curcic den Mann untersuchen. Sie hört den Mann ab, tastet, stellt einige Fragen. Der Chefarzt Dr. Matthias Krüger stellt im Hintergrund Zwischenfragen, die Curcic gut beantwortet. Die Situation wirkt wie eine kleine Prüfung, an deren Ende auch Curcic sagt: Das ist wohl eine Gallenblasenentzündung.

