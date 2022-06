Mehr Tempo für Radweg zwischen Cochstedt und Schneidlingen gewünscht

Bürgermeister Uwe Epperlein (rechts) erklärt Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart und Anwohnerin Christa Dörre den geplanten Verlauf des Radweges an einer Karte. Foto: René Kiel

Schneidlingen/Cochstedt - In den Ortschaftsratssitzungen in Schneidlingen und in Cochstedt konnte Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) den Kommunalpolitikern mitteilen, dass die Trassenführung für den von der Stadt Hecklingen geplanten Radweg zwischen Cochstedt und Schneidlingen steht.