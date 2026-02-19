Güsten will einem Verein Anschubhilfe leisten. Auch Glöthe sähe Kleinbus als ÖPNV-Alternative. In Giersleben fuhren 2015 bereits erste Midi-Schulbusse.

Zur ersten Info-Runde zwecks Gründung eines Bürgerbusvereins fanden 13 Teilnehmer den Weg ins Güstener Rathaus. Wer weiterhin Interesse zeigt, bekundete dies auf einer Liste.

Güsten/Staßfurt - Ob die Güst’ner nach Giersleben geguckt haben, wie es der damalige Verkehrsminister Thomas Webel angeregt hatte? Dort nahmen bereits 2015 zwei Vereine zwei Midi-Busse für die Grundschule in Betrieb. Der Wunsch nach mehr Fahrmöglichkeiten für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, er ist bei den Ränzelstechern offensichtlich zur Initiative gereift. Und so hatten Bürgermeister Michael Kruse (CDU) und sein Büromitarbeiter Robert Franzen zur Info-Veranstaltung eingeladen. Das Ziel: die Gründung eines Bürgerbusvereins.