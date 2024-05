Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten. - Einen schönen Anlass zum Frühschoppen bietet das 1.-Mai-Baum-Fest in Güsten. Und nach der Premiere im vergangenen Jahr stand der Maibaum mit vereinter Kraft nun ruck-zuck senkrecht. Nicht ganz so groß war die Resonanz der Besucher dieses Mal. Aber das Team vom „Schwarzen Bär“ hatte dennoch an Zapfhahn und Feldküche wieder ordentlich mit dem Andrang zu kämpfen.