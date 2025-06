Dürfen kaputte Textilien weiter in den Restmüll geworfen werden? Darüber gibt es Unklarheiten, was zu übervollen Altkleidercontainern im Salzlandkreis führt. Der Kreiswirtschaftsbetrieb erklärt, wie die Bürger vorgehen können.

Müllberge an Altkleidercontainern im Salzlandkreis

Ein mit Altkleidern zugemüllter Containerplatz an der Stauffenbergstraße in Bernburg.

Staßfurt - In einigen Regionen im Salzlandkreis gibt es derzeit größere Müllberge. Das Neubaugebiet in Bernburg zwischen Paul-Schneider-Straße und Stauffenbergstraße zum Beispiel ist besonders betroffen. Essensreste, Getränkebehälter und sogar ausrangierte Technik befinden sich an Müllbehältern mit blauem Deckel.