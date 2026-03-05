Enrico Oehmichen vom Bernstein-Prime-Gym Staßfurt ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Handgriff-Krafttests von Heinrich Bassüner. Der 82-Jährige „drückt“ 45 Kilogramm. Für Ü-80 wären 32 Kilogramm noch normal, sagt der Studioleiter.

Staßfurt. - Heinrich Bassüner kann sich ein Leben ohne Bewegung nicht vorstellen. Nicht nur, weil er Sportlehrer war und Jahrzehnte lang am Volleyballnetz um Punkte kämpfte. Der Staßfurter ist mittlerweile 82 Jahre, und zu seinen wöchentlichen Terminen gehören zwei Gänge an die Fitnessgeräte, trotz Hüft-OP, besser: erst recht deshalb, um altersbedingten Muskelabbau aufzuhalten. Die Geräte dafür stehen im Bernstein-Prime-Gym an der Hecklinger Straße. Bassüner quält sich nicht, wie er selbst sagt. „Ich habe einfach das Bedürfnis, mich zu bewegen.“ Er habe ein Leben lang Sport gemacht. Vor allem eben auch Volleyball gespielt, seit dem er 15 war. Er war Turner, ist Kanu gefahren, genoss es, Bahnen zu ziehen, als es die Volksschwimmhalle in Staßfurt noch gab.